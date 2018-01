Com incertezas no cenário externo, Bolsa cai e dólar sobe A aversão a risco piorou hoje com um movimento de fuga para a qualidade. O pano de fundo é o temor de que a atividade econômica global pode estar caminhando para uma recessão. Investidores estrangeiros reforçaram compras de títulos do Tesouro norte-americano e reduziram posições em títulos de dívida de países emergentes, em ações nas Bolsas em Nova York e em São Paulo, e em dólar no exterior. Grandes corporações norte-americanas divulgam seus balanços na próxima semana. Entre elas, a GM e a Ford. As expectativas dos analistas não são nada otimistas. Este é mais um ingrediente do ambiente de desconfiança que tomou conta do mercado financeiro. O quadro é de saída de recursos de ativos de maior risco para investimentos mais seguros. No Brasil, o primeiro impacto recai sobre o mercado de ações. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa de 1,31%, com 24.655 pontos. Operou entre a máxima de 25.115 pontos (+0,52%) e a mínima de 24.574 pontos (-1,64%). Com esse resultado, o Índice Bovespa passou a acumular baixa de 7,34% em abril e queda de 5,88% em 2005. O movimento financeiro ficou em R$ 1,497 bilhão. O dólar comercial reforçou a alta iniciada ontem para fechar acima de R$ 2,60, cotado a R$ 2,619, com valorização de 1,63%. O resultado reduziu a perda acumulada pelo dólar ante o real neste mês para 1,84%. Neste ano, o dólar contabiliza agora queda de 1,32%.