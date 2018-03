Com investimento, Brasil pode crescer mais de 3,5%, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje um balanço positivo de seus encontros com investidores norte-americanos, ao longo dos dois últimos dias, embora ponderasse que o resultado da viagem não pode ser medido 24 horas depois dos contatos com os empresários. Segundo Lula, os investidores americanos "terão um porto seguro para fazer investimentos no Brasil", e acrescentou que, "se estamos crescendo 3,5% ao ano, a economia pode crescer ainda mais com investimento", afirmou. "A política brasileira entrou no ritmo do desenvolvimento sustentado e, com isso, queremos gerar emprego e distribuir renda", acrescentou Lula, ao deixar a sede da ONU rumo ao aeroporto John Kennedy, onde embarcará de volta para o Brasil. Ele acredita que as conversas foram excelentes e disse que a delegação brasileira deixa os Estados Unidos satisfeita.