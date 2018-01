Com IPCA e tensões externas, dólar começa o dia em alta A taxa do IPCA de janeiro e a descoberta por especialistas da ONU de que o Iraque possui misséis de alcance superior aos 150 quilômetros permitidos, devem ser os assuntos de destaque desta manhã para o mercado de câmbio. O IPCA de janeiro ficou em 2,25%, bem perto do topo das estimativas, que variavam entre 2% e 2,3%. No cenário exterior, além da repercussão sobre a descoberta dos mísseis iraquianos, que já puxa o preço do petróleo para cima, devem influenciar os dados da economia norte-americana a serem divulgados hoje, referentes a emprego e varejo. Com tudo isso, o dólar abriu em alta de 0,55%, a R$ 3,625, cedendo um pouquinho, para 0,42%, a R$ 3,62 às 10h15. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.