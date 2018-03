Com IPI reduzido, Inmetro já prevê corrida tecnológica

Atualmente os eletrodomésticos são classificados em cinco classes de consumo - do A (mais eficiente) ao E (menos eficientes). Do total de refrigeradores produzidos no País, 76% são classificados dentro do padrão A e B. No caso das lavadoras de roupa, 50% são classificadas entre as mais eficientes em consumo de eletricidade e, entre os fogões, 60% correspondem às faixas de consumo A e B. O Inmetro avalia também outros aspectos dos eletrodomésticos, como gasto de água, no caso das lavadoras e eficiência dos queimadores, no caso dos fogões. No entanto, a redução do IPI tem base apenas no consumo de energia elétrica dos equipamentos.

"Hoje a maioria dos eletrodomésticos vendidos no País já atende às classes de menor consumo de energia, mas a manutenção do imposto reduzido vai tornar o preço dos produtos de classe A, mais eficientes, muito próximo do preço dos produtos de classe E, menos eficientes", disse Kuster. Hoje a diferença de preço entre as classes de consumo pode chegar a até R$ 100, no caso de refrigeradores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.