Com juro alto, fundos DI e LFT se destacam

Com o ciclo de alta de juros, a renda fixa vem ampliando cada vez mais sua atratividade frente à poupança. Nesse cenário, especialistas apontam os fundos DI e os títulos do Tesouro Direto indexados à Selic (LFTs) como boas opções rentáveis para o pequeno e médio investidor, com ganhos líquidos acima de 10% ao ano.

“Os fundos de renda fixa vem aumentando sua vantagem em relação à caderneta, e os fundos DI são os que mais se destacam, já que vão acompanhando a evolução da Selic”, diz Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor de Estudos Econômicos da Anefac.

Fabio Colombo, administrador de investimentos, afirma que o rendimento bruto dos fundos tem ficado na faixa de 110% do CDI. “Em caso de movimentação em até seis meses, a taxa de administração do fundo que equilibra com os ganhos da poupança é de 3% a 3,5% ao ano”, diz. “Acima de dois anos, com menor imposto de renda, entre 4% e 4,5%.”

Por isso, o professor do MBA do Insper Otto Nogami recomenda que o investidor busque fundos com taxa de administração de até 1% ao ano. “Mais do que isso, o investidor corre o risco de perder rentabilidade.”

Os especialistas também destacam os títulos públicos indexados à Selic. “No Tesouro Direto, você tem as LFTs. Se a taxa da corretora for baixa, de 0,5% ao ano, por exemplo, os ganhos são bem melhores que os da poupança”, afirma Colombo.