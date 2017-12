Com liminares, inadimplência chega a R$ 460 mi Na última liquidação das contas do setor, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) registrou uma inadimplência de R$ 460 milhões, referentes justamente às liminares obtidas pelas empresas de geração. Enquanto a solução não vem, as empresas seguem penduradas em decisões judiciais. "Estamos na luta pela sobrevivência. Esse ônus é insuportável para nós", disse o presidente da Santo Antônio Energia, Eduardo de Melo Pinto.