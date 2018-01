Com mercado fechado em SP, negócios hoje devem ser restritos Com o feriado em comemoração ao aniversário de São Paulo, as bolsas de Valores (Bovespa) e de Mercadorias e Futuros (BM&F) ficarão fechadas nesta quarta-feira. As mesas de operações das maiores instituições financeiras do País manterão esquema de plantão para atenderem somente eventuais transações com origem em outras capitais ou centros empresariais do País. Assim, a liquidez (volume de negócios) será restrita, inclusive no segmento comercial do mercado de dólar à vista, onde tende a haver o maior número de negócios financeiros de hoje. Isso porque várias empresas exportadoras e importadoras de porte, que respondem por algo entre 50% e 60% do comércio externo do País, ficam fora da capital paulista. Mesmo assim, sem o mercado futuro de dólar, essas companhias devem realizar somente operações inadiáveis. Às 11h16, o dólar comercial era negociado a R$ 2,2380 na ponta de venda das operações, em queda de 0,27% em relação aos últimos negócios de ontem. A moeda norte-americana abriu cotada a R$ 2,2360 e, até este horário, oscilou entre a máxima de R$ 2,2450 e a mínima de R$ 2,2360. Não serão divulgados indicadores hoje no Brasil. Nos EUA, os destaques da agenda são indicadores de atividade e petróleo, além de mais uma rodada de balanços de empresas do país. No noticiário internacional, o destaque esta quarta-feira foi a divulgação, feita pelo governo da China, de que o País cresceu 9,9% em 2005, ultrapassando Grã Bretanha e França e tornando-se a quarta potência econômica mundial.