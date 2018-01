Com noticiário favorável, dólar começa o dia em queda O noticiário se mantém favorável ao mercado de câmbio, e o dólar abriu em queda mais uma vez. Às 9h31, caía 0,84%, cotado a R$ 3,545. ( Clique aqui para saber como está o dólar ) As perspectivas positivas em relação à sabatina de Henrique Meirelles, que o mercado mantinha ontem, confirmaram-se. E o pronunciamento do futuro presidente do Banco Central reforçou a estimativa de novas valorizações do real. Meirelles foi firme ao mostrar sua intenção de manter a inflação sob controle, falou sobre a idéia de mandato fixo para a diretoria do BC e declarou sua vontade de aumentar o aperto fiscal. O futuro titular do Ministério da Fazenda, Antonio Palocci, caminhou na mesma direção em entrevista que concedeu neste início de manhã, ao programa Bom Dia Brasil. Palocci ressaltou que 2003 será um ano de austeridade e que a política fiscal será melhorada e "muito determinada". Disse ainda que a idéia do PT não é mudar o modelo econômico, mas o projeto de País. Também fez coro com Meirelles ao afirmar que o combate à inflação será implacável. Tecnicamente, o mercado se beneficia da proximidade das férias coletivas que estão diminuindo o volume de transações, principalmente das remessas de divisas, que, em sua maioria, já foram feitas. Um fator que pode alterar o humor do mercado hoje, no entanto, é o resultado da reunião do Copom. O mercado colocou no preço dos ativos a expectativa de que a Selic será elevada e, se isso não ocorrer, pode haver alterações de trajetória. Outra dúvida do mercado é um vencimento privado de US$ 250 milhões previsto para o dia 20, que pode aumentar a demanda por dólares no mercado à vista. Isso porém pode ser compensado pelas entradas que estão sendo esperadas.