Com novo modelo elétrico, Lula garante que não haverá apagões O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje da inauguração da pequena central hidrelétrica Padre Carlos, município de Minas Gerais, na divisa com São Paulo. Na ocasião, ele afirmou que o novo modelo do setor elétrico, concebido pela ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff (presente à inauguração), vai evitar novos ?apagões?. "Estamos criando condições para que o País volte a crescer, tenha mais empregos e faça uma justa distribuição de renda", disse o presidente. Lula destacou que o novo modelo, instituído por medida provisória que o governo espera que seja aprovada no período de convocação extraordinária do Congresso, respeita contratos e estimula investimentos privados e eficiência com tarifas mais baixas. Convocação O presidente Lula também convocou os empresários a investir no Brasil e arriscou a previsão de que haverá muitos investimentos no País e crescimento econômico nos próximos anos. Ele disse ainda que o novo modelo do setor elétrico vai garantir energia para o crescimento econômico. Lula assegurou que "haverá, nos próximos anos, muito investimento em infra-estrutura, sobretudo na questão energética".