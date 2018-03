Com novo sócio, Gol quer 18% do mercado A Gol, que tem agora um sócio norte-americano, pretende chegar ao fim de 2003 com 18% do mercado doméstico de passageiros. Atualmente, a empresa tem 15,5% de participação e é a terceira colocada no ranking nacional. O presidente da Gol, Constantino de Oliveira Júnior, confirmou o acordo com a seguradora norte-americana AIG, que comprou uma participação de até 20% na empresa. Constantino se recusa a falar dos detalhes do acordo, mas o mercado especula que o valor tenha sido de US$ 26 milhões. "O governo já aprovou o acerto", disse o executivo. Segundo ele, o Departamento de Aviação Civil (DAC) não está pressionando a empresa para diminuir vôos nos aeroportos superlotados, como em Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ). "O DAC vai racionalizar o sistema, mas não pediu cortes de vôos", disse ele. Constantino declarou que vai observar o mercado antes de confirmar a compra de novos aviões. A Gol trabalha atualmente com 22 Boeings. A companhia iniciou no domingo vôos para Londrina (PR) e, em abril, começará a operar em Palmas (TO) e em São Luís do Maranhão. De acordo com o executivo, a promoção de R$ 1, que tem término previsto para 31 de março, poderá ser prorrogada. A promoção permite ao passageiro adquirir o bilhete de volta pelo preço simbólico de R$ 1 em alguns trechos e horários da Gol. Terceira idade Constantino declarou também que a empresa estuda promoções para a terceira idade. O executivo afirmou que a empresa não registrou mudanças na demanda causadas pelo acordo operacional entre as concorrentes TAM e Varig, iniciado no dia 10. Constantino sinalizou que estará atento ao movimento das duas companhias antes de tomar decisões importantes. O presidente da Gol declarou também que a aviação como um todo está sofrendo com a guerra, mas permanece otimista. "O Brasil continua sendo o país das oportunidades", disse, ao acrescentar que o acordo feito com a AIG é a prova de que o modelo operacional de baixo custo e baixa tarifa é bastante promissor no Brasil. A Gol tem dois anos de atuação no País e já transportou 8 milhões de passageiros. Ela opera em 230 trechos diários, com um quadro de 2.070 funcionários, sendo 93 deles por aeronave.