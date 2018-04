Com otimismo, Bovespa tem novo fechamento recorde A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) cravou novo fechamento recorde nesta quarta-feira, seguindo um cenário internacional mais tranqüilo que favorece apostas em ativos mais arriscados. O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - subiu 0,57% e encerrou a sessão a 46.553 pontos, patamar mais alto de fechamento. O nível também está bem próximo da máxima histórica da bolsa paulista, atingida durante os negócios em 22 de fevereiro: 46.752 pontos. Nessa mesma sessão, o índice registrou recorde anterior de fechamento, de 46.452 pontos. "Voltou a encostar no recorde, lá fora também está ligeiramente positivo... o mercado está se firmando, continua com uma liquidez boa", afirmou o operador de uma corretora nacional, que não pode ser identificado. "O mercado realmente embalou para o recorde", completou. Um dos principais motivos de otimismo com o ambiente externo veio da decisão do Irã de libertar os marinheiros britânicos, diminuindo as tensões geopolíticas e derrubando os preços internacionais de petróleo. As bolsas norte-americanas também fecharam em alta, mas os ganhos foram contidos por dados mais fracos que o esperado sobre o setor de serviços dos Estados Unidos e encomendas à indústria. O Dow Jones subiu 0,16%, para 12.530 pontos. Foi a quinta alta seguida, maior série positiva desde meados de março. O índice tecnológico Nasdaq avançou 0,34%, a 2.458 pontos. Kelly Trentin, analista da corretora SLW, destacou que em um cenário de menor aversão a risco, o Brasil acaba sendo um dos emergentes que mais atrai investidor estrangeiro. "O cenário aqui ainda é tranqüilo em termos de inflação, taxa de juro, câmbio... tudo isso acaba favorecendo o mercado brasileiro em relação a outros", disse ela. Uma demonstração de que as apostas para a bolsa paulista continuam está no saldo de investidores estrangeiros, que terminou o mês de março positivo em R$ 923,4 milhões, segundo dados da Bovespa.