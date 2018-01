Com PDV, quadro do Bradesco é reduzido em 4,455 mil funcionários no 3º tri

O quadro de colaboradores do Bradesco foi reduzido em 4,455 mil funcionários no terceiro trimestre ante o segundo, totalizando 100,688 mil colaboradores. A redução ocorre após o banco concluir o primeiro Plano de Desligamento Voluntário Especial (PDVE) de sua história e que teve a adesão de 7,4 mil pessoas.

Em um ano, a redução no quadro é ainda maior, de 9,234 mil colaboradores. A implantação do PDV no banco visou a, principalmente, queimar a gordura por conta da integração do HSBC. A iniciativa teve custo total, informa o banco, de R$ 2,3 bilhões. Destes, R$ 1,262 bilhão foram registrados como eventos não recorrentes e que impactaram o lucro líquido contábil do Bradesco no terceiro trimestre.

O efeito anual estimado nas despesas de pessoal com o PDVE, de acordo com o Bradesco, é uma redução de R$ 1,5 bilhão.

O banco encerrou setembro com 60,807 mil pontos de atendimento, aumento de 134 unidades em relação a junho. Em um ano, foram 1,976 mil a menos. A rede de agências do Bradesco somava 4,845 mil unidades no final do terceiro trimestre, com a redução de 223 pontos físicos na comparação com o segundo. No comparativo anual, foram fechadas 492 agências.

Já o total de correntistas ativos do Bradesco era de 25,8 milhões ao final de setembro, redução de 300 mil na comparação com junho. Em um ano, o banco perdeu 1,4 milhão. Já em detentores de poupanças, eram 59,2 milhões ante 58,7 milhões e 58,8 milhões, respectivamente.