Com Perez Companc, Petrobras bate recorde de produção A aquisição Perez Companc, aprovada pelo governo argentino no dia 13 de maio, levou a Petrobras a bater novo recorde de produção de petróleo e gás. O acréscimo da produção da empresa argentina levou o volume produzido pela estatal brasileira a ultrapassar, pela primeira vez, o 2 milhões de barris de óleo equivalente (somado ao gás natural). De acordo com nota divulgada pela empresa, a produção de petróleo e gás no Brasil e no exterior chega agora a 2,043 milhões de barris de óleo equivalente, contra uma média de 1,896 milhões registrada no primeiro trimestre. A produção da Perez Companc, neste mesmo período, foi de 147 mil barris de óleo equivalente por dia. "Com esse novo nível de produção, a Petrobras conseguiu em pouco mais de seis anos dobrar sua produção de petróleo", informa a nota. Em 1996, a estatal produzia cerca de 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia.