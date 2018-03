Com pizza e correria, Reforma da Previdência é protocolada na Câmara

BRASÍLIA - O texto da reforma da Previdência foi protocolado na Câmara às 23h58 desta segunda-feira, 5. Funcionários da Casa Civil fizeram um esquema especial de plantão, movido a pizza, para fazer o envio ainda na segunda-feira, como havia sido determinado pelo presidente Michel Temer.

Logo depois de protocolar o texto no sistema, dois funcionários da Casa Civil foram pessoalmente à Câmara para a entrega do texto. Temer ainda estava no Planalto, de onde saiu pouco depois da meia-noite.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a apresentação de parte das propostas, Temer afirmou que enviaria o texto final ao Congresso nesta terça-feira. Após discussões com parlamentares da base e com sindicalistas, entretanto, ele solicitou um esquema especial para que a matéria pudesse seguir ainda na segunda-feira para a Câmara.

Mais cedo, Temer se reuniu com membros da equipe econômica, líderes da base aliada e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para anunciar a proposta. Dos poucos detalhes discutidos, Temer confirmou intenção de estabelecer uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria e falou em regime de transição para os mais jovens. Também afirmou que os direitos adquiridos não serão ignorados.

Outros pontos da reforma que foram comentados pelos presentes foram a exclusão de bombeiros, policiais militares e Forças Armadas do projeto. Além disso, trabalhadores rurais também serão incluídos na reforma, porém uma idade mínima para a aposentadoria, nesse caso, não foi definida.