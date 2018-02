Com placar apertado, Banco Central corta juro para 11,5% O Banco Central reduziu o juro básico brasileiro nesta quarta-feira em 0,50 ponto percentual, para 11,50 por cento ao ano, em linha com expectativas do mercado. O placar foi apertado: de quatro votos a três. Pesquisa da Reuters na semana passada mostrou que os 30 analistas consultados já apostavam no corte de 0,50 ponto. A maioria dos economistas justificava sua posição citando o cenário benigno para a inflação. A próxima reunião do Copom está agendada para os dias 4 e 5 de setembro. (Por Isabel Versiani e Silvio Cascione)