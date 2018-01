Com poucos negócios, bolsa fecha em pequena queda A bolsa paulista começou a semana com poucos negócios e em clima de cautela, mesmo com o bom resultado do mercado nos Estados Unidos. O Ibovespa fechou em ligeira queda de 0,05%, em 21.531 pontos, entre a máxima de +1,28% e a mínima de -0,49%, com volume de R$ 821,020 milhões. Em Wall Street, o Dow Jones subiu 1,14% e a Nasdaq avançou 1,66%. No mercado monetário, as taxas de juro encerraram o dia em queda, indicando que o mercado espera a continuidade de corte da Selic na reunião do Copom de abril. Na BM&F, os contratos futuros de janeiro, os mais negociados, encerraram o dia em 15,27%, contra 15,39% de sexta-feira.