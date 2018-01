Com poucos negócios, mercado espera equipe de Lula O mercado financeiro iniciou dezembro com poucos negócios à espera das equipe ministerial do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O dólar comercial fechou em baixa de 0,74%, cotado a R$ 3,628 na venda. A divulgação dos nomes para o Banco Central e o Ministério da Fazenda deve ocorrer entre quarta e quinta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,57% e o giro financeiro somou R$ 529 milhões. No mercado monetário, os juros futuros para 1º de abril, o mais negociado da temporada, aproximou-se de 26,5% (26,45%), contra 26,05% da sexta. No mercado da dívida, o C-Bond era negociado às 17h45 em alta de 3,05%, cotado a 63,375 centavos de dólar; e a taxa de risco Brasil caía 80 pontos base, para 1.526 pontos base.