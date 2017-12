Com poucos negócios, mercado espera o dono da Embratel O mercado financeiro brasileiro teve uma segunda-feira de poucos negócios, com os investidores aguardando fatos importantes da semana. Nesta terça-feira será conhecido o novo dono da Embratel e o IBGE divulga o índice de desemprego. Também na terça, saem os índices de inflação da Fipe e o IPCA-15 de abril. Já na quarta-feira, o governo deve divulgar o novo salário mínimo. Com tanta expectativa, a bolsa paulista só movimentou R$ 733 milhões e fechou em baixa de 1,24%, em 21.324 pontos. O dólar também teve poucos negócios e fechou praticamente estável, com discreta alta de 0,03%, a R$ 2,911. As bolsas dos Estados Unidos caíram: Dow Jones -0,27%, e a Nasdaq, -0,63% O risco Brasil perdeu mais 3 pontos, mais ainda continua acima dos 600 pontos (603). Os principais títulos da dívida brasileira, os C-Bonds, tiveram desvalorização de 0,2%, para US$ 0,937. No mercado de juros, o dia também foi de baixa liquidez e pouca oscilação. Na BM&F, os contratos futuros de janeiro encerraram em 15,48%, contra 15,46% na sexta-feira. O DI de julho ficou estável em 15,62%.