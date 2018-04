Com presença de Lula, País apresenta sua moto bicombustível O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estará presente na segunda-feira, 9, na abertura da 8.º Automec - Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, que apresentará uma moto com motor bicombustível, produzida no País. A mostra será realizada no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Lula estará acompanhado do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, e do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A Automec 2007 abrirá para o público na terça, 10, e será encerrada no dia 14, ocupando uma área de 78 mil metros quadrados do Pavilhão de Exposições do Anhembi. Serão 1.350 expositores, sendo 950 nacionais e 400 estrangeiros de aproximadamente 30 países, como Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Espanha, Itália, China e Taiwan. A expectativa é de que compareçam 95 mil visitantes do Brasil e de 75 países. A mostra, além das autopeças, também exibirá máquinas e equipamentos para oficinas mecânicas, retíficas e concessionárias, componentes para lubrificação, ferramentas e aparelhos de diagnósticos automotivos, entre outros lançamentos. Destacam-se na mostra a moto bicombustível, da Delphi, os sistemas GPS de localização para veículos, os aparelhos de última geração que diagnosticam defeitos nos carros e o ar condicionado para Kombi, da Refrijet, entre muitos outros produtos.