Com queda das vendas no Brasil, Volkswagen vai exportar up! para o Peru

Maior exportadora de veículos produzidos no Brasil, a Volkswagen informou nesta segunda-feira, 28, que vai começar a exportar o up! para o Peru a partir do primeiro trimestre de 2016. Produzido na fábrica da montadora em Taubaté, no interior de São Paulo, o modelo já é exportado para Argentina, Uruguai e México, além de comercializado no próprio mercado interno.

Com a queda das vendas no Brasil e a depreciação do câmbio, as montadoras têm apostado cada vez mais no mercado externo. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, as unidades exportadas por todas as marcas cresceram 18,9% em relação a igual período do ano anterior, para 369,4 mil, segundo dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). No mercado doméstico, as vendas recuaram 25,2% no mesmo tipo de comparação, para 2,34 milhões de veículos.

Mesmo sendo uma novidade no mercado, o up! não ficou imune à retração das vendas. Lançado em fevereiro de 2014, o modelo somou 49,3 mil vendas no acumulado de janeiro a novembro de 2015 (onze meses), recuo de 16% nas vendas internas ante o período entre fevereiro e dezembro do ano passado (onze meses). Com a exportação do up! para o Peru, a Volkswagen pretende ampliar seus resultados no exterior.

A montadora alemã apresentou crescimento de 27% nas vendas externas totais em 2015, com 107 mil veículos exportados. Internamente, a empresa registra queda nas vendas, de 35% no acumulado do ano, e perde participação de mercado, de 17,33% em 2014 para 14,79% em 2015.

No Brasil, o up! é oferecido em oito versões, mas para o Peru serão apenas quatro: take up!, move up! e high up! 4 portas e câmbio manual. O modelo mais exportado pela Volkswagen em 2015 foi o Gol, com 47.222 unidades. O maior cliente dos veículos produzidos pela marca no Brasil continua sendo a Argentina, para onde foram embarcadas 57.870 unidades.

"A Volkswagen reforçou sua estratégia de exportação e incrementou o portfólio com novos produtos, como up!, o CrossFox, e versões do Gol e Saveiro, por exemplo, que têm tido uma excelente aceitação nesses mercados, conseguindo com isso impulsionar as exportações da marca. Em 2016, novos mercados devem receber nossos produtos", afirma o Vice-Presidente de Vendas e marketing da Volkswagen do Brasil, Jorge Portugal.