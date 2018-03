Com quinta queda seguida, dólar à vista rompe R$ 1,70

Após uma abertura em alta, o dólar no mercado doméstico retomou a trajetória declinante durante a sessão e rompeu perto das 16 horas o patamar de R$ 1,70, atingindo as mínimas de R$ 1,669 (-0,23%) no balcão e de R$ 1,6985 (-0,23%) na BM&F. No fechamento, o dólar à vista no balcão permanecia na mínima de R$ 1,6990, em baixa de 0,23%, na quinta queda consecutiva e ainda o menor valor desde o fechamento da moeda em 3 de setembro de 2008, a R$ 1,6780. A cotação máxima no balcão, pela manhã, foi de R$ 1,714 (+0,65%). No mês, a moeda apura baixa de 4,12% ante o real e, no ano, uma perda de 27,24%. Na BM&F, o pronto encerrou a R$ 1,6993, com perda de 0,19%; a máxima mais cedo foi de R$ 1,7137 (+0,66%).

O rompimento desse nível de suporte só não ocorreu antes na sessão à vista nesta quinta-feira, 15, por causa da movimentação no mercado futuro de players que estão posicionados em opções de compra de dólar, que tentaram impedir, sem sucesso, que o dólar novembro/09 furasse hoje o nível de R$ 1,705 , disse um operador de um banco estrangeiro. Contudo, "com a subida dos índices Dow Jones e S&P500 em Nova York à tarde em meio aos ganhos do petróleo e de metais básicos, a pressão vendedora de moeda cresceu e o dólar novembro caiu até R$ 1,7025, na mínima, com impacto de baixa sobre as cotações à vista", afirmou.

O giro financeiro total à vista às 16h53 somava US$ 2,039 bilhões, dos quais US$ 1,977 bilhão em D+2, de acordo com o site da BM&F.

No mercado futuro, o dólar com vencimento em 1º de novembro às 16h51 já subia 0,03%, cotado a R$ 1,707, sendo que a máxima registrada pela manhã foi de R$ 1,7195.

A alta inicial do dólar à vista não se sustentou ao longo do dia por que o cenário externo melhorou, disse o economista-chefe da Gradual Investimentos, Pedro Paulo Silveira. Os índices acionários norte-americanos Dow Jones e S&P500 recuperaram as perdas iniciais e terminaram com leves ganhos na esteira da persistente valorização das commodities. Os preços do petróleo, por exemplo, superaram a barreira dos US$ 77 por barril em Nova York e renovaram a máxima de fechamento do ano nesta quinta-feira. Esse desempenho impulsionou as ações do setor de energia em Wall Street.

Mais cedo, no entanto, as perdas registradas pelas Bolsas norte-americanas refletiram uma realização de lucros, amparada nos fracos dados sobre a atividade industrial do Federal Reserve de Filadélfia e também nos balanços trimestrais do Goldman Sachs e do Citigroup. Os resultados dos bancos, embora mais promissores do que as previsões iniciais de analistas, não superaram a expectativa formada desde ontem entre os investidores após o JPMorgan Chase divulgar um lucro excepcionalmente alto no terceiro trimestre. O gigante bancário norte-americano Goldman Sachs reportou lucro no terceiro trimestre de US$ 3,19 bilhões. O Citigroup obteve lucro líquido de US$ 101 milhões, mas um prejuízo de US$ 0,27 por ação no terceiro trimestre deste ano.

De outro lado, o declínio mais acentuado que o previsto nos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA e a melhora no índice de atividade industrial do Federal Reserve de Nova York também ajudaram a amparar a virada final das bolsas para o terreno positivo.

No segmento de moedas às 17h07, o euro subia para US$ 1,4932, de US$ 1,4919 na quarta-feira, enquanto o dólar avançava para 90,61 ienes, de 89,44 ienes ontem.