Com redução do IPI para construção, Receita perde R$ 1,35 bi O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, estimou em R$ 1,350 bilhão a perda que a Receita Federal terá com a redução das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os produtos da construção civil. A medida foi anunciada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após a cerimônia de divulgação das medidas, o ministro informou que aproximadamente 40 produtos terão alíquota do IPI reduzida para zero ou para 5%. Segundo ele, essa redução era uma reivindicação antiga do setor de construção, que vinha sendo estudada desde o ano passado. Ao ser questionado por que a proposta não inclui redução do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) para empresas que construírem moradias de baixa renda, o ministro disse que essa medida ainda está em discussão. "Não foi fechada, é um trabalho que não temos definição ainda", disse ele sobre a medida que não foi incluída no pacote anunciado hoje. Pacote O governo anunciou hoje mais recursos e menos impostos para a habitação e construção civil. No total, o setor de receber R$ 18,7 bilhões. Só com recursos da caderneta de poupança, o setor receberá R$ 8,7 bilhões para o crédito imobiliário em 2006, dos quais R$ 2 bilhões serão aplicados da Caixa Econômica Federal. O valor, se confirmado, representará um aumento de 90% em relação a 2005, quando o crédito atingiu R$ 4,5 bilhões. Em relação a 2004, o crescimento será de 400%, já que o crédito imobiliário totalizou R$ 2,9 bilhões naquele ano. O governo anunciou ainda a lista dos produtos da construção civil que terão reduzida a alíquota de IPI. Entre eles azulejos e cerâmica esmaltada, louças sanitárias, torneiras e registros, tintas, vidros, argamassa, e tubos e conexões de PVC. Terão a alíquota reduzida a 5% os produtos hoje taxados em porcentual maior do que esse. Os produtos que têm alíquota menor do que 5%, terão a tributação reduzida a zero.