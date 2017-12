Com reforço de R$ 8,6 bi nos cofres, governo deve reduzir corte no Orçamento

BRASÍLIA - A aprovação rápida do projeto de lei que estabelece a devolução para a União de recursos destinados a precatórios (pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva) e requisições de pequeno valor poderá ajudar a reduzir ainda este ano o corte de despesas no orçamento, segundo técnicos da equipe econômica ouvidos pelo Estadão/Broadcast.

Projeto de precatórios pode garantir receitas de R$ 8,6 bi

O projeto foi enviado com regime de urgência e as lideranças do governo vão trabalhar para que seja aprovado rapidamente pelo Congresso. Segundo a área técnica, assim que o projeto for aprovado, o ingresso de R$ 8,6 bilhões nos cofres do governo - previsto com a medida - será rápido. Pelo texto, a devolução ocorre nos casos em que os credores não sacaram os recursos após dois anos contados da realização dos depósitos.

A equipe econômica só poderá incluir a previsão de arrecadação com os precatórios nos relatórios bimestrais de despesas e receitas do orçamento quando a proposta for aprovada pelo Congresso. O governo conta com os recursos dos precatórios para reforçar o caixa da União e ajudar no cumprimento da meta fiscal, de déficit de R$ 139,5 bilhões.

Governo busca novas receitas extraordinárias

A equipe econômica também conta com R$ 1,5 bilhão de receitas extras que deve ser obtido com a elevação da previsão de arrecadação com a venda de hidrelétricas que pertenciam à Cemig. Com o ingresso desses recursos, o governo deve desbloquear parte do corte de R$ 42,1 bilhões anunciado em março.

Segundo o Ministério do Planejamento, depois de aprovado o projeto de lei dos precatórios, a medida poderá ser implementada de forma automática e sem necessidade de manifestação da Administração Pública Federal nos milhares de processos nesta situação, o que vai representar também racionalização na atuação judicial da Advocacia-Geral da União (AGU).

No anúncio sobre a meta fiscal de 2018, os ministros do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, e da Fazenda, Henrique Meirelles, informaram que o governo iria propor medidas relacionadas a precatórios não sacados.

Na avaliação do Planejamento, a existência desses depósitos, chamados de "inertes", representa situação de ineficiência na utilização de recursos públicos para o pagamento de precatórios que, muitas vezes, ficam disponíveis por mais de dez anos sem que os credores saquem os valores.

A medida do governo se baseia em decisão já existente do Poder Judiciário, que reconhece a possibilidade de cancelamento de requisições em que os credores permaneceram inertes após dois anos contados da realização dos depósitos.

Para o Planejamento, o projeto de lei também melhora a gestão dos recursos depositados para pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao prever a celebração de contrato do Poder Judiciário com a instituição financeira que receberá os recursos. Serão estabelecidos direitos e obrigações relacionados à gestão, como taxa de remuneração das disponibilidades dos recursos.