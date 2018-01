Com transmissões diárias, Estadão responde às principais dúvidas sobre a reforma trabalhista

A nova legislação trabalhista entra em vigor neste sábado, 11, e muitas características das relações de trabalho mudam. A partir da próxima segunda-feira, 13, o Economia & Negócios trará convidados diariamente para esclarecer às principais dúvidas dos leitores.

Todos dias, a partir das 13 horas, um especialista participará de uma live na página do Facebook. Economistas, advogados, consultores e líderes dos setores explicarão como as novas regras afetam a vida dos trabalhadores. Para participar, basta acompanhar via Facebook ou mandar um Whastapp.

No primeiro dia, o convidado é Maurício Guidi, especialista em Lei Trabalhista e associado do escritório Pinheiro Neto Advogados.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

.:: Mande um WhatsApp com a sua dúvida sobre a reforma trabalhista para o E&N. O número é: 11 99439-3766 ::.

Entre os assuntos discutidos estarão os acordos trabalhistas, modelos de contratação, contratos intermitentes, contrato parcial de trabalho, regras para home office e jornadas. Participe!

++ Pergunta e resposta: o que muda com a reforma trabalhista

++ Reforma Trabalhista altera critérios de gratuidade para empregados de baixa renda