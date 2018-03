Com Unctad, Exército vai para as ruas de SP e trânsito piora Embora a presença dos soldados do Exército em algumas ruas de São Paulo em função da Unctad (Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento) cause uma sensação maior de segurança, o mesmo não se pode dizer em relação ao trânsito. Esta manhã, no Elevado Costa e Silva - o ´Minhocão -, o tráfego simplesmente estava parado nos dois sentidos e em praticamente toda extensão em pleno feriado prolongado. Na pista Lapa-Penha, então, a lentidão era ainda maior, atingindo toda a Avenida Francisco Matarazzo. O motivo de tudo isso não era acidente ou excesso de veículos, mas, sim, a presença dos soldados do Exército na área, de armas em punho e bloqueando faixas de rolamento sem nenhum tipo de abordagem ou outro motivo aparente. Isso acabou irritando os motoristas, que, amedrontados, tiveram que enfrentar congestionamento numa região distante da realização do evento. É de se esperar que, na segunda-feira, quando a cidade voltar ao normal, que o tráfego fique ainda pior do que já anda por causa das obras e da infinidade de desvios e interdições.