Com Venezuela, PIB do Mercosul será de US$ 1 trilhão Com a adesão formal da Venezuela como quinto sócio do Mercosul, o bloco regional passará a ter um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 1 trilhão e um comércio global de mais de US$ 300 bilhões. Juntos, os cinco países têm cerca de 250 milhões de habitantes. Os números significam um "fortalecimento" do Mercosul, na avaliação do subsecretário de Integração Econômica da Chancelaria argentina, Eduardo Sigal. Ele disse que a incorporação da Venezuela, "a terceira economia da região, é transcendental para o Mercosul". Depois da assinatura dos presidentes da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que ocorrerá nesta terça-feira em Caracas, o protocolo de adesão do país caribenho terá que ser ratificado pelo Congresso de cada um dos sócios. Mas o presidente Hugo Chávez já poderá desembarcar em Córdoba, nos próximos dias 20 e 21, quando será realizada a Cúpula do Mercosul, como um dos sócios com direito a voz e voto.