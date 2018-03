Com viés, Copom delegou alta dos juros ao mercado Os juros futuros subiram com força nesta quarta-feira, reagindo à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de definir o viés de alta para a taxa Selic, que ficou inalterada em 26,5%. A decisão, tomada por unanimidade na reunião que durou quase quatro horas e meia, deixou no ar a possibilidade de o Copom elevar a taxa se considerar conveniente. Diante dessa incerteza, o mercado corrigiu as taxas futuras, que vinham praticamente anulando o prêmio de risco. Ou seja, com o viés, o Copom deixou que o mercado fizesse o papel de subir os juros, sem que a Selic precisasse ser alterada. A primeira reação dos investidores em Bolsa ao viés de alta da Selic foi a pior possível. Não estava no horizonte a hipótese de uma elevação da taxa. Após a notícia, o Ibovespa atingiu a mínima de -1,86%. Mas recuperou-se parcialmente para fechar em queda menor, de 1,29%, com volume financeiro de R$ 614 milhões. A contagem regressiva para o início da guerra no Iraque e a adoção do viés de alta provocaram zeragem de vendas de dólar e busca de hedge no mercado cambial. Por isso, o dólar comercial manteve a trajetória de alta iniciada na sexta-feira passada. O "pronto" fechou com ganho de 0,67%, cotado a R$ 3,468. O giro financeiro no D+2 à vista aumentou 14,5% para US$ 876 milhões.