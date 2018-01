Comandante Miguel Dau é novo vice-presidente da Varig A Varig confirmou o comandante Miguel Dau como novo vice-presidente da companhia aérea. Dau já presidiu a Varig Cargo, no passado, e ultimamente ocupava a função de chefe do Centro de Controle Operacional (CCO). O executivo, que já foi piloto de caça da Força Aérea Brasileira (FAB), é um dos membros do Colégio Deliberante da Fundação Ruben Berta (FRB), controladora da Varig. Segundo fontes da empresa, ele participou do movimento de renovação e tentativa do resgate de credibilidade da entidade, em meados do ano passado.