Combate à corrupção e agentes públicos No início de junho de 2016, por meio da Operação Bota-Fora, foi revelado um grande esquema na retirada de resíduos das obras do Complexo Esportivo de Deodoro, parte da infraestrutura da Olimpíada do Rio. Empresas do consórcio responsável teriam falsificado registros dos volumes de descarte das obras, gerando um prejuízo estimado em R$ 85 milhões ao erário. A partir de auditorias conduzidas por agentes da antiga Controladoria-Geral da União (CGU), a ação deflagrada foi minuciosamente planejada e, além da CGU, contou com a participação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal. Agindo juntos esses órgãos puderam trocar informações que, combinadas, auxiliaram na compreensão da magnitude do esquema.