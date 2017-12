Combate a doenças nos citros traz missão americana ao País Uma missão técnica norte-americana visita, durante a próxima semana, viveiros, fazendas e instituições de pesquisa em citros nos Estados de São Paulo e Paraná para conhecerem as ações de combate contra doenças, principalmente o greening e o cancro cítrico. A missão é composta por 14 representantes de indústrias, universidades e viveiros. A visita começa pelo Fiorese Citros, um dos maiores viveiros do Brasil, em Sales de Oliveira (SP), e segue para o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), em Araraquara (SP), na próxima segunda-feira. O grupo segue na terça-feira para a Cambuhy Citrus e visita uma fazenda com greening. Na quarta feira, a missão visita a Fazenda Guacho, do Grupo Nova América, e, na quinta-feira e sexta-feira, segue para o Paraná.