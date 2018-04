Combate à inflação é prioridade para Lula, diz Bernardo

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, ressaltou que, para o governo, o combate à inflação é uma preocupação permanente. Após participar de evento em São Paulo, o ministro foi perguntado se na próxima reunião do Copom, marcada para os dias 9 e 10 de dezembro, o Banco Central deveria priorizar o crescimento da economia em detrimento da inflação. Mas afirmou que o combate à inflação é prioridade. "O presidente Lula acha que temos de bater duro na inflação sempre. O Banco Central sempre tem que ter preocupação com inflação, mantê-la controlada", disse Bernardo. Veja também: Entenda os principais índices De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O ministro afirmou que o governo quer que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça por volta de 4% no próximo ano e, para isso, já está adotando medidas de estímulo à atividade. Sobre a atuação da política monetária para incentivar o crescimento do País, Bernardo destacou que o BC tem autonomia para decidir como administrar a taxa de juros nesse momento. "Certamente os diretores do Banco Central na reunião vão avaliar e pesar as duas vertentes importantes (inflação e crescimento) para tomar a melhor decisão".