Combustíveis em postos de SP aumentam até 10% Os postos de combustíveis da capital apresentam hoje aumentos bastante diferenciados nos preços da gasolina vendida aos clientes. Embora em média esse aumento tenha ficado entre 7% a 8%, de acordo com o sindicato representativo do setor, uma simples pesquisa na cidade mostra que alguns postos chegaram até a ultrapassar o aumento de 10% praticado a partir de hoje nas refinarias. "Nós estávamos com um preço muito abaixo do mercado e o aumento anunciado pelo governo ampliou o aumento que a gente teria de fazer de qualquer jeito", justifica-se o proprietário de um posto que prefere não se identificar. Em boa parte dos postos da cidade, os novos preços da gasolina não estão ainda indicados nos cartazes e nas faixas dos estabelecimentos. Muitos postos estão ainda esperando a indicação das distribuidoras para ajustar seus preços de acordo com essa recomendação. "Se esse coeficiente ficar acima do que a gente já repassou, a gente ajusta para cima. Se ficar abaixo, a gente ajusta para baixo", conta o proprietário do posto SP2, José Oliveira, que espera a indicação do repasse da Texaco para a próxima segunda-feira. O movimento nos postos também registrou alguma elevação nestes últimos dias, mas em nenhum dos oito estabelecimentos visitados pela reportagem houve longas filas ou qualquer espécie de problema por conta do aumento nos preços, uma imagem comum no passado recente de hiperinflação no País. "Ao contrário daqueles tempos, esses aumentos vêm sendo avisados com uma boa antecedência, dá tempo de as pessoas se prepararem sem desespero", diz Roberto Sassano Jr., sócio-proprietário do auto-posto Jardim São Bento.