Combustíveis: governo negocia aumento O governo vai chamar as maiores distribuidoras do País ( BR, Texaco, Shell, Esso e Ypiranga) para discutir o aumento dos preços dos combustíveis. A justificativa do setor para pleitear o reajuste, é a mudança dos critérios de cobrança do PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em vigor desde sábado. O secretário de Acompanhamento Econômico, Cláudio Considera, diz que o governo não pode impedir que os postos e distribuidoras ampliem as margens de lucro, já que o preço é controlado apenas nas refinarias. Segundo ele, algumas distribuidoras terão de pagar os impostos devidos no passado à Receita Federal, mas outras estão subindo os preços apenas para aumentar suas margens. Mercado espera aumento de até 21% nas refinarias De acordo com avaliação do governo, esse movimento embute também a perspectiva do aumento dos combustíveis nas refinarias, que deve ser anunciado até meados de julho. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Amaury Bier, já tem os cálculos de quanto deveria ser o reajuste necessário para gerar superávit na Parcela de Preço Específica (PPE), mas não quis adiantar o número. A expectativa do mercado é de que o aumento esteja entre 15% e 21%.