Combustíveis não sofrerão reajuste domingo O Conselho de Política Fazendária (Confaz) aprovou, por unanimidade, proposta enviada pelo governo federal para reduzir de 1% a 2% a margem de lucro presumido. Esse valor é usado para calcular o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre os combustíveis. Na prática, a medida pode neutralizar possíveis aumentos no preço do litro da gasolina. Para tanto, criou-se essa nova metodologia para reduzir os impostos cobrados sobre os combustíveis. No próximo domingo, começa a vigorar a medida que prevê a redução de 24% para 20% da composição de álcool anidro à gasolina, segundo informou o secretário de Acompanhamento Econômico, Cláudio Considera. O secretário explicou que, como o álcool é mais barato, a diminuição dos porcentuais na mistura deveria elevar o preço final da gasolina em 2,2%. Além da decisão do Confaz, o governo editou portaria reduzindo em 1,25% o preço dos combustíveis nas refinarias, o que garantiria queda de 1% no preço da bomba. O ministro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, afirmou que a aprovação do convênio pelo Confaz mostra o apoio dos Estados ao governo federal na iniciativa de conter o aumento dos preços combustíveis e não permitir possíveis acordos no setor. Postos de Brasília poderão reduzir o preço da gasolina O secretário de Fazenda do Distrito Federal, Valdivino José de Oliveira, informou ainda que o governo do Distrito Federal avançou nas medidas e reduziu também o valor médio do preço da gasolina que é usado na base de cálculo do ICMS, de R$ 1,67 para R$ 1,53. Esse novo valor foi calculado com base em pesquisas feitas nos postos. O secretário acredita que essa redução vai permitir, através da cobrança menor de impostos, a redução dos custos de revenda dos postos, facilitando a diminuição dos preços dos combustíveis. "Os postos de gasolina vão ter menores custos, o que possibilita reduzir os preços dos combustíveis na bomba, mas se eles vão reduzir os preços ou não é uma questão de mercado. Valdivino disse que outros Estados vão fazer também pesquisas para reduzir esse valor. Eles têm até o dia 15 de setembro, data da próxima reunião do Confaz, para apresentar essas pesquisas. ANP divulga dia 29 monitoramento dos preços dos combustíveis A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgará no dia 29 os primeiros dados do monitoramento de preços de combustíveis. O levantamento, a ser feito pela empresa Alternativa Consultoria Planejamento e Pesquisa de Mercado Ltda, será realizado em 60 municípios brasileiros nos próximos seis meses. Nos municípios com até 40 postos de gasolina, as visitas serão semanais. Nas cidades que tenham entre 41 e 400 postos, o monitoramento será quinzenal e, onde houver mais de 400 postos, as visitas serão no mínimo mensais. A informação é do diretor-geral da ANP, David Zylbersztajn. As informações do levantamento de preços serão divulgadas na página da ANP na Internet (veja no link abaixo) e pelo telefone 0800 900 267. "Os postos serão agrupados por nível de preço".