Combustíveis podem aumentar em julho O aumento do barril do petróleo e as altas cotações do dólar têm contribuído para o mau resultado da conta petróleo no Brasil. Entre janeiro e abril, o déficit acumulado está em de R$ 420 milhões. A meta do governo é a de alcançar um superávit de R$ 3,5 bilhões para a conta petróleo este ano. Para garantir a arrecadação prevista, cresce a expectativa de que ocorra mais um reajuste dos combustíveis a partir de julho. A data do reajuste ainda dependerá de uma análise política. Nas contas do governo, se o petróleo custar, na média do ano, US$ 24 o barril, com o dólar a R$ 1,80, o reajuste de 7% garantiria arrecadação de R$ 2 bilhões na PPE. Se essas condições fossem mantidas, portanto, um novo reajuste poderia ser necessário no segundo semestre.