Combustível : Aumento à vista O governo deve autorizar, até o final do mês, um novo aumento dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha (GLP) para cobrir o rombo da Parcela de Preço Específica (PPE). O reajuste de 7% para o preço do litro da gasolina na refinaria, concedido em março, não foi suficiente para assegurar o superávit da arrecadação e quitar o débito do Tesouro Nacional referente à conta-petróleo. De janeiro até o final de maio deste ano, a previsão é que o déficit com a PPE chegue a R$ 403 milhões. A previsão de arrecadação nesta conta é de R$ 3,5 bilhões para este ano, mas este número não corresponde às expectativas. Desde o início do ano, a dívida da União com a Petrobras cresceu 16,65%. A alta das cotações do dólar e do barril do petróleo no mercado internacional reforçam a necessidade da revisão do preço do combustível. Medo da inflação No dia 24 de maio, quando as projeções da PPE para o mês de junho serão fechadas, os técnicos vão saber se existe realmente a necessidade da correção. Até agora, integrantes da equipe econômica têm sustentado que não haveria motivos para um novo aumento no preço dos combustíveis porque o déficit da PPE poderia ser compensado com o aumento da arrecadação. No entanto, os representantes da Receita Federal já alertaram que os níveis das receitas do governo não serão tão grandes como no ano passado, já que não há previsão de arrecadações extras. Com o aumento previsto das tarifas de telefonia fixa, dos pedágios e de energia elétrica para os consumidores de São Paulo, é possível que o reajuste dos combustíveis seja anunciado a partir de julho. Há o receio de que uma bateria de aumento de tarifas e preços eleve a inflação. De janeiro de 99 até fevereiro deste ano, o preço do litro da gasolina teve um aumento de 73% na refinaria e cerca de 58% para os consumidores.