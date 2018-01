Combustível mais barato A medida foi adotada ontem pela Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, juntamente com a abertura de processo administrativo contra as empresas, acusadas de formação de cartel. O secretário de Direito Econômico, Paulo de Tarso Ribeiro disse que há fortes indícios de infração à ordem econômica e, para evitar que o mercado venha a ser lesado pelo cartel, resolveu adotar essa medida preventiva. No fim do mês de abril, o preço do litro da gasolina variava entre R$ 1,17 e R$ 1,21. Hoje, segundo o secretário, todos os 74 postos cobram R$ 1,32. Os postos de gasolina que descumprirem a medida poderão ser multados em 10 mil Ufirs (aproximadamente R$ 10 mil) por dia. O setor será fiscalizado pelo Procon e do Ministério Público da capital mineira e por técnicos da SDE. Denúncias Na quinta-feira passada, a SDE recebeu denúncia do Procon e do Ministério Público com elementos que provavam ter havido reuniões entre os donos de postos de gasolina. Em um dos encontros, os empresários teriam estabelecido um preço uniforme para o litro do combustível. Em outra reunião, eles estariam tentando encontrar justificativas para apresentar ao governo sobre a alta de preços. Outros cartéis O secretário afirmou que a mesma medida pode ser tomada em relação aos postos de gasolina de São Paulo, Salvador e Brasília. Nesses locais, os empresários já estão respondendo à processos administrativos por fixar preços de maneira combinada.