Comdex: tecnologia de ponta ao consumo "A tendência da feira é apresentar uma integração de tecnologias, como a telefonia e a Internet", diz Eduardo Guazelli, diretor da Comdex. A linha de novos telefones deve ser uma das principais atrações do evento. Um dos expositores está apresentando um telefone com tela e teclado, de design italiano, por meio do qual o usuário pode acessar a Internet. A Samsung traz, entre os lançamentos, um telefone pelo qual é possível fazer o download de qualquer música que esteja na Internet. Um outro aparelho funciona como telefone e televisão ao mesmo tempo. "São novidades voltadas para o grande público", afirma Guazelli. A japonesa Canon mostra o que a empresa chama de "a menor câmera digital do mundo". A Power Shot S100 tem flash embutido, pesa 190 gramas, com o tamanho de um maço de cigarros. A LG mostra quatro monitores de tela plana da linha Flatron, cinco monitores com tela de cristal líquido e equipamentos de leitura óptica. Preços para todos os bolsos Os produtos mais novos, com tecnologia de ponta, ainda custam caro. Eduardo Guazelli cita como exemplo os monitores de tela plana, cujo preço pode passar dos R$ 4 mil. Ele lembra que apesar disso, há produtos de todos os preços. "Um computador de 500 megahertz que custa hoje entre R$3 mil e R$ 4mil, certamente vai custar perto de R$ 2,5 mil daqui a seis meses, quando for lançado um novo produto similar", explica. A maioria das empresas está facilitando ao máximo o pagamento, parcelando as compras e cobrando juros um pouco menores, segundo Guazelli. "Há um clima mais otimista entre vendedores e consumidores, a realidade econômica é mais satisfatória", afirma. Vendas podem ultrapassar R$ 1 bilhão A expectativa da Comdex é receber, neste ano, cerca de 120 mil visitantes e, com isso, gerar negócios nos próximos seis meses que podem passar de R$ 1 bilhão de reais. "Estamos fazendo uma previsão mais pé no chão", justifica o diretor da feira. Entre os 500 expositores da feira, 85 são empresas do exterior que ainda não estão instaladas no Brasil. A Comdex 2000 vai de hoje até sexta-feira, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, das 14 às 21 horas e os ingressos custam R$ 25.