Começa 2º dia de leitura da sentença de Khodorkovski Por volta de 150 policiais antidistúrbios vigiam os acessos à sede do tribunal do distrito de Meschanski , em Moscou, onde nesta terça-feira começou o segundo dia de leitura da sentença de Mikhail Khodorkovski, fundador da companhia petrolífera Yukos. Agentes policiais revistam cada automóvel que atravessa a Rua Kalanchovskaya, onde fica a sede do tribunal. A entrada está separada por uma cerca metálica instalada ao longo de todo o quarteirão, a fim de impedir uma concentração de pessoas como ocorreu ontem. Khodorkovski, está em prisão preventiva desde 25 de outubro de 2003 por suposto crime financeiro, enquanto seus advogados falam em "perseguição" do Kremlin.