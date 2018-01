Começa a 28ª Expointer no Rio Grande do Sul A 28ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários (Expointer) foi aberta na manhã deste sábado, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, com diversas festividades e o desfile de 80 animais representando as raças exibidas no evento, que prossegue até domingo que vem (4 de setembro). Na solenidade de abertura, o governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, destacou que a feira, considerada a maior do gênero na América Latina, representa metade do Produto Interno Bruto do Estado se somadas as atividades econômicas dos cerca de 2,4 mil expositores. A crise do setor primário gaúcho faz com que a expectativa de negócios seja inferior aos R$ 223 milhões movimentados no ano passado com a venda de máquinas agrícolas e animais. Dos 420 eventos programados para os nove dias da Expointer, o mais popular é o Freio de Ouro, uma prova de habilidades do cavalo crioulo marcada para este domingo.