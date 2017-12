Começa a corrida do 53ª Festival Internacional Cannes Começa a corrida do 53ª Festival Internacional de Publicidade de Cannes, que será realizado entre os dias 18 e 25 de junho. No dia 16, no entanto, tem início a competição Young Creatives e as primeiras reuniões do júri, que este ano avalia milhares de trabalhos publicitários de agências de mais de 80 países. Nesta quarta-feira, o jornal O Estado de São Paulo divulgou o ranking de inscrições das agências brasileiras. A Almap/BBDO, que tem no comando Marcello Serpa e José Luiz Madeira, lidera com 278 trabalhos inscritos, dos quais 18 filmes, 125 peças impressas, 90 de outdoor e 35 de cyber (internet). Em segundo lugar, aparece a F/Nazca com 240 peças, seguida de DM9DDB, com 177; JWT, com 160; Fischer America, com 147; Giovanni, FCB, com 126; Lew, Lara, com 120; DPZ, com 112; McCann-Erickson, com 104; Leo, Burnett, com 100; Dentsu Latin America, com 66; Publicis, com 66; Ogilvy, com 64; Agência Click, com 52; Loducca, com 48 e Euro RSCG, com 41. Neste ano, o festival terá pela primeira vez o julgamento da categoria promoções, que receberá o Promo Lions - o leão estilizado por Pierre Cardin que faz a alegria dos publicitários. A criação da categoria motivou inscrições, entre outras, de empresas como o Banco de Eventos, de José Victor Oliva, e a B/Ferraz, de Bazinho Ferraz, o homem que comanda uma das maiores promoções jovens do País, a festa Skol Beats, da cervejaria AmBev.