Começa a funcionar parque eólico da Elecnor no RS O grupo espanhol Elecnor colocou em funcionamento os primeiros 25 geradores do parque eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, o maior complexo de energia eólica da América Latina, com investimento de 245,6 milhões de euros. O parque, que começará a funcionar com rendimento total em dezembro - com 75 geradores capazes de produzir 150 megawatts -, abastecerá permanentemente cerca de 650.000 pessoas, sem causar danos ao meio ambiente. O projeto teve a aprovação do Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que contribuiu com 69% do financiamento. Atualmente, a Elecnor está presente em mais de vinte países e seus principais mercados ficam na América Central, América do Sul, África, Extremo Oriente e Oriente Médio.