Começa a obra de Santo Antônio O Ministro de Minas e Energia informou, em nota publicada em seu site, que a construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio teve início efetivamente na sexta-feira, com a primeira concretagem do projeto. A Usina de Santo Antônio é uma das principais obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). De acordo com a nota, a execução da etapa de concretagem garantirá a antecipação da conclusão da obra para 2012. A nota informa também que parte das 44 turbinas bulbo que farão parte da usina já está em processo de fabricação. A empresa responsável pela obra é a Santo Antônio Energia.