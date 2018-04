Começa a sobrar água em alguns lagos de hidrelétricas A usina de Tucuruí, no Norte do País, está ?vertendo? - isto é, derramando sem utilizar - 77% da água que chega ao seu reservatório, segundo dados do Operador Nacional do Sistema (ONS). Ou seja, praticamente toda a água de chuva dos últimos dias está sendo escoada sem gerar energia, já que o reservatório não tem mais condições de "estocar" água, pois já está com 106,1% da sua capacidade. A situação é mais acentuada em Tucuruí, mas é semelhante em outras bacias, inclusive em Itaipu. O reservatório de Itaipu estava com 101,76% de sua capacidade tomada no último dia 25, o que levou o administrador do sistema a desperdiçar (verter) 14% dos 12.980 metros cúbicos de afluência aos seus reservatórios. Também as usinas instaladas nas bacias dos rios Tietê e Paranapanema estão vertendo água nos últimos dias. A usina de Barra Bonita, por exemplo, está deixando correr 43,55% dos 829 metros cúbicos de afluência aos seus reservatórios, Promissão está vertendo 41,27% dos 1.358 metros cúbicos, enquanto apenas Três Irmãos está estocando os 1.264 metros cúbicos que chegam aos seus reservatórios. Na bacia da Paranapanema, a represa de Jurumim é a que está vertendo maior quantidade de água, liberando 40,21% dos 567 metros cúbicos por segundo que chegam aos reservatórios. A usina de Capivara está vertendo 25,61% dos 1.433 metros cúbicos de água por segundo, enquanto a usina de Chavantes está deixando passar apenas 3,07% da água que chega aos seus reservatórios sem gerar energia. Técnicos que acompanham o dia-a-dia da operação das usinas hidrelétricas do País acreditam que, mantido esse ritmo, os reservatórios da região Sudeste alcançarão a margem de 52% de ocupação, definido pelo governo como um índice confortável para suspender o racionamento de energia. Na sexta-feira esse percentual estava em 45,19%, a apenas 5,84 pontos porcentuais do limite de segurança. Usinas das regiões Nordeste e Sul, porém, continuam retendo a água que cai em seus reservatórios. A diferença é que enquanto no Sul os reservatórios estão quase no limite máximo de estocagem, no Nordeste a usina de Três Marias está com 32,81%, e a de Sobradinho, 29,12% da capacidade tomada.