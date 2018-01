Começa a temporada de pagamento do IPVA Vence na próxima segunda-feira, dia 8, a primeira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2001 dos automóveis com placa final 1. A data é o limite para quem optou pelo pagamento em três vezes ou à vista, neste caso com desconto de 3,5%. O contribuinte paulista também deve pagar o seguro obrigatório, o DPVAT. Quem preferir poderá pagar o tributo, sem parcelamento ou desconto, no mês que vem (verifique as datas na tabela abaixo). O pagamento poderá ser feito nos bancos autorizados ou em casas lotéricas com a guia de arrecadação. Também é possível pagar nos caixas do Banco 24 Horas ou, nos bancos autorizados, via Internet, por telefone, débito agendado ou auto-atendimento, sem o documento, bastando ter o número do RENAVAN. O pagamento atrasado implicará em multa de 20% , mais juros de mora. Informações e segunda via de guias podem ser obtidas através do site da receita estadual (veja link abaixo). O contribuinte que recebeu a guia pode antecipar o licenciamento do veículo para janeiro, caso pague o IPVA à vista. Vencimento do IPVA para 2001 Placas com final À vista com desc. (3,5%) À vista sem Desconto 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 1 08/jan 08/fev 08/jan 08/fev 08/mar 2 09/jan 09/fev 09/jan 09/fev 09/mar 3 10/jan 12/fev 10/jan 12/fev 12/mar 4 11/jan 13/fev 11/jan 13/fev 13/mar 5 12/jan 14/fev 12/jan 14/fev 14/mar 6 15/jan 15/fev 15/jan 15/fev 15/mar 7 16/jan 16/fev 16/jan 16/fev 16/mar 8 17/jan 19/fev 17/jan 19/fev 19/mar 9 18/jan 20/fev 18/jan 20/fev 20/mar 0 19/jan 21/fev 19/jan 21/fev 21/mar