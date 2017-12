Começa a vacinação contra aftosa em 15 estados brasileiros Os criadores de gado de 15 estados brasileiros começaram nesta segunda-feira a vacinação contra a febre aftosa. A prevenção faz parte da campanha nacional para erradicar a doença, depois do boicote de muitos países contra a carne brasileira. O Ministério da Agricultura estima que 140 milhões de cabeças de gado sejam vacinadas. No final de março e no início de abril, criadores de outros cinco estados vacinaram 35 milhões de animais. O Brasil é o primeiro produtor mundial de carnes, com 205 milhões de cabeças de gado. As exportações em 2005 alcançaram a marca dos US$ 3 bilhões, superando os US$ 2,3 bilhões, em 2004. Há 10 dias, o Ministério da Agricultura disse que havia detectado um novo foco no estado do Mato Grosso do sul. Os 137 animais infectados apareceram numa fazenda de Japorã.