Começa amanhã a 17ª Liquida São Paulo A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) realizará entre os dias 15 e 19 de fevereiro a 17ª Liquida São Paulo, que terá a participação de 6 mil lojas dos shoppings ABC, Boa Vista, Central Plaza, Fiesta, Frei Caneca, Interlagos, Internacional Guarulhos, Leste Aricanduva, Mauá Plaza, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Osasco Plaza, Plaza Sul, SP Market e Taboão. O investimento nesta 17ª edição foi de R$ 1,2 milhão. A entidade espera um crescimento de 12% nas vendas e um aumento de público de 20%. Esta edição do evento conta com a parceria da Caixa Econômica Federal, que distribuirá, a cada R$ 50,00 em compras com cartão de crédito ou débito da CEF, um boneco de pelúcia do ?Monstrinho da Anuidade?, mascote da nova campanha publicitária da CEF e adotado pela liquidação da Alshop. Benefício fiscal Os lojistas que participam da 17ª Liquida São Paulo ganharão do Governo do Estado, atendendo a uma reivindicação da Alshop, uma prorrogação de 30 dias no prazo de recolhimento do ICMS em todas as vendas realizadas no mês de fevereiro de 2006, observando os dias correspondentes ao Código de Prazo de Recolhimento do imposto de cada estabelecimento. O setor de shopping centers contabiliza 601 empreendimentos em todo o País, que reúnem mais de 74 mil lojas, das quais 17 mil são associadas da ALSHOP. Com um faturamento de R$ 55,3 bilhões em 2005 e uma perspectiva de ultrapassar os R$ 59 bilhões em 2006, responde por uma fatia de 26% no faturamento total do varejo brasileiro e representa 4% do PIB nacional. Clique aqui para ter mais informações.