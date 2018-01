Começa amanhã entrega de declaração sobre recursos no exterior O período de entrega das declarações de capital brasileiro no exterior começará amanhã e se encerrará em 31 de maio. Estarão sujeitos à apresentação da declaração as pessoas físicas e jurídicas que detinham fora do País ativos com valor igual ou superior a US$ 100 mil no final do ano passado. As declarações poderão ser entregues ao BC por disquete ou diretamente na página do Banco Central (BC) na Internet. O primeiro levantamento sobre capital brasileiro no exterior foi feito em 2002, tendo como base o ano de 2001.