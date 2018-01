Começa audiência pública na Câmara sobre biodiesel Começou nesta manhã a audiência pública na Câmara dos Deputados para a discussão do Projeto de Lei número 6983/2002, que estabelece incentivos à produção de biodiesel no País. A proposta é a de criar um programa de produção de biodiesel nos moldes do Proálcool. Participam do debate o secretário de política tecnológica empresarial do Ministério da Ciência e Tecnologia, Francelino Grando; a secretária de petróleo, gás e combustíveis renováveis do Ministério de Minas e Energia, Maria das Graças Silva Foster; o pesquisador do laboratório de desenvolvimento de tecnologias limpas da Universidade de São Paulo (USP), Miguel J.Dabdoub; o presidente da Comissão de Biodiesel da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais (Abiove), Juan Diego Serres, que substitui Carlo Lovatelli, presidente da entidade; e o consultor técnico da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Única), Alfred Szwarc. O projeto é de autoria do deputado Antonio Carlos Mendes Thame.