Começa campanha contra MP dos planos de saúde Entidades que representam direitos dos consumidores e associações médicas iniciam hoje uma campanha para impedir a aprovação da Medida Provisória 2.177-43, que trata de planos de saúde. Integrantes das entidades garantem que a MP representa um retrocesso às garantias conquistadas nos últimos anos por clientes de empresas de saúde de grupo. "Ela é imoral e antiética", resumiu ontem Marco Beck, integrante do Conselho Federal de Medicina. Editada no dia 27, a MP traz regras novas tanto para contratos novos quanto para contratos anteriores à lei que regulamenta o setor, a 9.656, em vigor desde 1999, informam as associações. Pela MP, aqueles com contratos antigos têm até dezembro de 2003 para adaptá-los à lei 9.656. "As empresas podem oferecer mudanças em grupo: ela afirma qual a porcentagem de pessoas que teriam de mudar e qual seria o acréscimo na mensalidade", diz a diretora da Fundação Procon, Maria Inês Fornazaro. Lúcia Helena Magalhães, do Procon, exemplifica: "Uma empresa determina que o ideal seria que 20% de seus associados fizessem a migração. Para eles, seria oferecido um acréscimo de 10%. Caso essa meta não seja estabelecida - apenas 8% de seus associados aceitem a proposta - a empresa pode determinar um aumento maior para o grupo". Ainda segundo o Procon, caso a transferência não seja feita até dezembro de 2003, as formas de alteração de contrato têm de ser negociadas entre consumidores e empresas. "É um erro, pois sabemos que o poder de barganha de um cliente é inexistente", lembra a presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Regina Parisi. MP cria Subtipos de planos Outro ponto criticado pelas entidades é a criação de subtipos de planos. Com eles, afirma Eleuses Paiva, presidente da Associação Médica Brasileira, a assistência dada aos clientes poderá ser reduzida de forma significativa. "Nunca podíamos imaginar que tantos benefícios conquistados na lei seriam reduzidos a pó, com apenas uma MP", diz. Entre as novas figuras está o Plano de Acesso. Nele, o consumidor tem garantia de atendimento a uma rede chamada hierarquizada. "Quem vai definir qual profissional, qual laboratório ou hospital será a operadora, não o paciente", diz Paiva. Essa forma de atendimento será uma opção à rede credenciada e ao reembolso. "Acreditamos que somente os contratos firmados a partir de agora estariam sujeitos a esse tipo de serviço", afirma Paiva. Outra alteração seria o plano segmentado por região. Caberia ao plano dar assistência ao paciente somente nos serviços disponíveis naquela região. Se o paciente precisasse de atendimento mais complexo, ele não teria direito.